В одеській колонії заворушення, сталася пожежа

В Одесі спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51, що на Люстдорфській дорозі.

Фото "Думської"

Як повідомляє місцеве видання "Думська", на території колонії сталася пожежа.

Спочатку видання повідомляло про втечу ув'язнених і захоплення заручників, однак потім спростувало цю інформацію.

Відзначається також, що загиблих в результаті заворушень немає.

Радник начальника обласного управління поліції Руслан Форостяк підтвердив "Українській правді" факт заворушень у колонії, не наводячи додаткових деталей.

За інформацією джерел "Української правди", засуджені колонії вчинили бунт о 10:55 понеділка. Причини бунту встановлюються.

Пізніше на території колонії підпалили пожежний автомобіль та сталося займання гаражного боксу. Станом на 12:45 пожежі ліквідовані.

Крім того, за попередньою інформацією, близько 30 засуджених забарикадувались в одному з адмінприміщень.

"Надано медичну допомогу двом співробітникам колонії і одному засудженому", - повідомило джерело.