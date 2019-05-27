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В одеській колонії заворушення, сталася пожежа

Понеділок, 27 травня 2019, 12:23

В Одесі спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51, що на Люстдорфській дорозі.

 
Фото "Думської"

Як повідомляє місцеве видання "Думська", на території колонії сталася пожежа.

 

Спочатку видання повідомляло про втечу ув'язнених і захоплення заручників, однак потім спростувало цю інформацію.

 
 

Відзначається також, що загиблих в результаті заворушень немає.

Радник начальника обласного управління поліції Руслан Форостяк підтвердив "Українській правді" факт заворушень у колонії, не наводячи додаткових деталей.

За інформацією джерел "Української правди", засуджені колонії вчинили бунт о 10:55 понеділка. Причини бунту встановлюються.

Пізніше на території колонії підпалили пожежний автомобіль та сталося займання гаражного боксу. Станом на 12:45 пожежі ліквідовані.

Крім того, за попередньою інформацією, близько 30 засуджених забарикадувались в одному з адмінприміщень.

"Надано медичну допомогу двом співробітникам колонії і одному засудженому", - повідомило джерело.

Українська правда

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Теми: Одесав'язниця
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