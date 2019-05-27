В одесской колонии беспорядки, произошел пожар

В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.

Как сообщает местное издание "Думская", здание пенитенциарного учреждения горит.

Сначала издание сообщало побеге заключенных и захвате заложников, однако потом опровергло эту информацию.

Отмечается также, что погибших в результате беспорядков нет.

Советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк подтвердил "Украинской правде" факт беспорядков в колонии, не приводя дополнительных деталей.

По информации источников "Украинской правды", осужденные колонии устроили бунт в 10:55 понедельника. Причины бунта устанавливаются.

Позже на территории колонии подожгли пожарный автомобиль и произошло возгорание гаражного бокса. По состоянию на 12:45 пожары ликвидированы.

Кроме того, по предварительной информации, около 30 осужденных забаррикадировались в одном из админпомещений.

"Оказана медицинская помощь двум сотрудникам колонии и одному осужденному", - сообщил источник.