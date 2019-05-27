Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обіцяють спеку з вітерцем

Понеділок, 27 травня 2019, 13:10

Найближчі дві доби в Україні буде спекотно, але вітряно, в кінці тижня можливе похолодання.

Про це пише 27 травня синоптик Наталка Діденко.

"28 травня у більшості областей України буде сонячно та навіть спекотно. Протягом дня очікується +25+30 градусів. У західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23+27 градусів", – зазначає вона.

"Важливий нюанс завтрашнього дня – південний вітер буде поривчатим, до сильного (окрім східної частини). Візьміть це до уваги", - додає Діденко.

У Києві 28-го травня буде сухо сонячно та спекотно, вдень нагріє до +26+29 градусів. Але й також дутиме сильний південний вітер.

Подібна погода очікується, за словами Діденко, й у середу.

"У четвер-п`ятницю побільшає дощів, з кінця тижня на Заході України очікується похолодання, з наступного понеділка похолодання пошириться на більшість областей", – зазначає синоптик.

"А поки що згадуємо минулорічні звички - льон, бавовна, бретельки, вода у сумочці чи машині обов`язково, термальна водичка, щоб пшикати на своє обличчя у герметичній маршрутці чи й на обличчя симпатичного сусіда, не зловживати сонцем, повикладати пристойні фото дозвілля минулих вихідних", – резюмує Діденко.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: