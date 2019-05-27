Синоптики обіцяють спеку з вітерцем

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Понеділок, 27 травня 2019, 13:10

Найближчі дві доби в Україні буде спекотно, але вітряно, в кінці тижня можливе похолодання.

Про це пише 27 травня синоптик Наталка Діденко.

"28 травня у більшості областей України буде сонячно та навіть спекотно. Протягом дня очікується +25+30 градусів. У західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23+27 градусів", – зазначає вона.

"Важливий нюанс завтрашнього дня – південний вітер буде поривчатим, до сильного (окрім східної частини). Візьміть це до уваги", - додає Діденко.

У Києві 28-го травня буде сухо сонячно та спекотно, вдень нагріє до +26+29 градусів. Але й також дутиме сильний південний вітер.

Подібна погода очікується, за словами Діденко, й у середу.

"У четвер-п`ятницю побільшає дощів, з кінця тижня на Заході України очікується похолодання, з наступного понеділка похолодання пошириться на більшість областей", – зазначає синоптик.

"А поки що згадуємо минулорічні звички - льон, бавовна, бретельки, вода у сумочці чи машині обов`язково, термальна водичка, щоб пшикати на своє обличчя у герметичній маршрутці чи й на обличчя симпатичного сусіда, не зловживати сонцем, повикладати пристойні фото дозвілля минулих вихідних", – резюмує Діденко.

Українська правда

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Теми: погода


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