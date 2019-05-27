Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обещают жару с ветерком

Понедельник, 27 мая 2019, 13:10

Ближайшие двое суток в Украине будет жарко, но ветрено, в конце недели возможно похолодание.

Об этом пишет 27 мая синоптик Наталья Диденко.

"28 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. В течение дня ожидается +25 +30 градусов. В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем ​​предполагается +23 +27 градусов", - отмечает она.

"Важный нюанс завтрашнего дня – южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части). Примите это во внимание", – добавляет Диденко.

В Киеве 28-го мая будет сухо солнечно и жарко, днем ​​нагреет до +26 +29 градусов. Но также будет дуть сильный южный ветер.

Подобная погода ожидается, по словам Диденко, и в среду.

"В четверг-пятницу станет больше дождей, с конца недели на Западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей", – отмечает синоптик.

"А пока вспоминаем прошлогодние привычки - лен, хлопок, бретельки, вода в сумочке или машине обязательно, термальная водичка, чтобы пшикать на лицо в герметичной маршрутке или на лицо симпатичного соседа, не злоупотреблять солнцем", - резюмирует Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
погода
В Киеве побит рекорд суточного количества осадков
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: