Синоптики обещают жару с ветерком

Ближайшие двое суток в Украине будет жарко, но ветрено, в конце недели возможно похолодание.

Об этом пишет 27 мая синоптик Наталья Диденко.

"28 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. В течение дня ожидается +25 +30 градусов. В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем ​​предполагается +23 +27 градусов", - отмечает она.

"Важный нюанс завтрашнего дня – южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части). Примите это во внимание", – добавляет Диденко.

В Киеве 28-го мая будет сухо солнечно и жарко, днем ​​нагреет до +26 +29 градусов. Но также будет дуть сильный южный ветер.

Подобная погода ожидается, по словам Диденко, и в среду.

"В четверг-пятницу станет больше дождей, с конца недели на Западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей", – отмечает синоптик.

"А пока вспоминаем прошлогодние привычки - лен, хлопок, бретельки, вода в сумочке или машине обязательно, термальная водичка, чтобы пшикать на лицо в герметичной маршрутке или на лицо симпатичного соседа, не злоупотреблять солнцем", - резюмирует Диденко.