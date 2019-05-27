Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенка хочуть, щоб Зеленський оцінив слова Коломойського про дефолт

Понеділок, 27 травня 2019, 14:34

Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що президент Володимир Зеленський має дати публічну оцінку заявам олігарха Ігоря Коломойського про дефолт в Україні.

Про це 27 травня повідомляє прес-служба БПП.

"Велику тривогу в суспільстві, серед інвесторів та підприємців викликають заяви головного спонсора пана Зеленського – Ігоря Коломойського про дефолт в Україні", - заявив Герасимов.

За його словами, такі заяви Коломойського, мають отримати офіційне роз’яснення новообраного президента.

"Український народ має повне право почути офіційну позицію Володимира Зеленського з приводу заяв Ігоря Коломойського", – заявив Герасимов на засіданні погоджувальної ради.

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

Водночас, радник Зеленського Дмитро Разумков на прес-конференції в Києві заявив, що у команді президента не підтримують пропозицію олігарха про дефолт.

Разумков нагадав, що 28 травня Зеленський зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду, "де будуть розставлені всі крапки над "і".

Читайте також: Спадщина Порошенка: що дістанеться Зеленському у фінансовому блоці

Українська правда
Теми: ЗеленськийКоломойськийПорошенкодефолтекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Зеленський
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Останні новини
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
Усі новини...
Реклама: