У Порошенка хочуть, щоб Зеленський оцінив слова Коломойського про дефолт

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Понеділок, 27 травня 2019, 14:34

Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що президент Володимир Зеленський має дати публічну оцінку заявам олігарха Ігоря Коломойського про дефолт в Україні.

Про це 27 травня повідомляє прес-служба БПП.

"Велику тривогу в суспільстві, серед інвесторів та підприємців викликають заяви головного спонсора пана Зеленського – Ігоря Коломойського про дефолт в Україні", - заявив Герасимов.

За його словами, такі заяви Коломойського, мають отримати офіційне роз’яснення новообраного президента.

"Український народ має повне право почути офіційну позицію Володимира Зеленського з приводу заяв Ігоря Коломойського", – заявив Герасимов на засіданні погоджувальної ради.

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

Водночас, радник Зеленського Дмитро Разумков на прес-конференції в Києві заявив, що у команді президента не підтримують пропозицію олігарха про дефолт.

Разумков нагадав, що 28 травня Зеленський зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду, "де будуть розставлені всі крапки над "і".

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Українська правда

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Теми: Зеленський Коломойський Порошенко дефолт економіка


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