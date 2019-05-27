У Порошенка хочуть, щоб Зеленський оцінив слова Коломойського про дефолт
Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що президент Володимир Зеленський має дати публічну оцінку заявам олігарха Ігоря Коломойського про дефолт в Україні.
Про це 27 травня повідомляє прес-служба БПП.
"Велику тривогу в суспільстві, серед інвесторів та підприємців викликають заяви головного спонсора пана Зеленського – Ігоря Коломойського про дефолт в Україні", - заявив Герасимов.
За його словами, такі заяви Коломойського, мають отримати офіційне роз’яснення новообраного президента.
"Український народ має повне право почути офіційну позицію Володимира Зеленського з приводу заяв Ігоря Коломойського", – заявив Герасимов на засіданні погоджувальної ради.
Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.
Водночас, радник Зеленського Дмитро Разумков на прес-конференції в Києві заявив, що у команді президента не підтримують пропозицію олігарха про дефолт.
Разумков нагадав, що 28 травня Зеленський зустрінеться з представниками Міжнародного валютного фонду, "де будуть розставлені всі крапки над "і".
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