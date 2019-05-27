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У Порошенко хотят, чтобы Зеленский оценил слова Коломойского о дефолте

Понедельник, 27 мая 2019, 14:34

Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что президент Владимир Зеленский должен дать публичную оценку заявлениям олигарха Игоря Коломойского о дефолте в Украине.

Об этом 27 мая сообщает пресс-служба БПП.

"Большую тревогу в обществе, среди инвесторов и предпринимателей вызывают заявления главного спонсора господина Зеленского - Игоря Коломойского о дефолте в Украине", - заявил Герасимов.

По его словам, такие заявления Коломойского, должны получить официальное разъяснение новоизбранного президента.

"Украинский народ имеет полное право услышать официальную позицию Владимира Зеленского по поводу заявлений Игоря Коломойского", - заявил Герасимов на заседании согласительного совета.

Напомним, в интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.

В то же время, советник Зеленского Дмитрий Разумков на пресс-конференции в Киеве заявил, что в команде президента не поддерживают предложение олигарха о дефолте.

Разумков напомнил, что 28 мая Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда, "где будут расставлены все точки над "и". 

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийКоломойскийПорошенкодефолтэкономика
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