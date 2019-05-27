Кирил сподівається на кінець "утисків" УПЦ МП за Зеленського
Глава Російської православної церкви Кирил заявив, що сподівається на припинення "утисків" віруючих Української православної церкви Московського патріархату за нового президента Володимира Зеленського.
Про це він сказав на зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович у понеділок у Страсбурзі, передає "РИА Новости".
"Зовсім нещодавно відбулася важлива подія в Україні - змінився президент. Ми сподіваємося, що зміниться політика держави в області церкви. Колишня влада відкрито встала на шлях утисків людей за релігійним принципом... Сподіваємося, що з приходом нового президента ці зловживання припиняться", - сказав Кирило .
Він поскаржився, що в Україні УПЦ МП забороняють носити назву "УПЦ" і нібито проти волі місцевих громад переводять її парафії під юрисдикцію нової Православної церкви України.
"У нас багато відео, коли людей просто б'ють здорові, міцні хлопці. А потім оголошується про зміну юрисдикції громади", - стверджує глава РПЦ.
Нагадаємо:
- 27 грудня набув чинності закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви.
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