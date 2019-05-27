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Кирил сподівається на кінець "утисків" УПЦ МП за Зеленського

Понеділок, 27 травня 2019, 14:51

Глава Російської православної церкви Кирил заявив, що сподівається на припинення "утисків" віруючих Української православної церкви Московського патріархату за нового президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав на зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович у понеділок у Страсбурзі, передає "РИА Новости".

"Зовсім нещодавно відбулася важлива подія в Україні - змінився президент. Ми сподіваємося, що зміниться політика держави в області церкви. Колишня влада відкрито встала на шлях утисків людей за релігійним принципом... Сподіваємося, що з приходом нового президента ці зловживання припиняться", - сказав Кирило .

Він поскаржився, що в Україні УПЦ МП забороняють носити назву "УПЦ" і нібито проти волі місцевих громад переводять її парафії під юрисдикцію нової Православної церкви України.

"У нас багато відео, коли людей просто б'ють здорові, міцні хлопці. А потім оголошується про зміну юрисдикції громади", - стверджує глава РПЦ.

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: церкваКирилоЗеленськийРосія
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