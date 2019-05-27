Кирилл надеется на конец "притеснений" УПЦ МП при Зеленском

Глава Русской православной церкви Кирилл заявил, что надеется на прекращение "притеснений" верующих Украинской православной церкви Московского патриархата при новом президенте Владимире Зеленском.

Об этом он сказал на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович в понедельник в Страсбурге, передает "РИА Новости".

"Совсем недавно произошло важное событие в Украине - сменился президент. Мы надеемся, что изменится политика государства в области церкви. Прежняя власть открыто встала на путь притеснения людей по религиозному принципу… Надеемся, что с приходом нового президента эти злоупотребления прекратятся", - сказал Кирилл.

Он пожаловался, что в Украине УПЦ МП запрещают носить название "УПЦ" и якобы против воли местных общин переводят ее приходы под юрисдикцию новой Православной церкви Украины.

"У нас много видео, когда людей просто избивают здоровые, крепкие парни. А потом объявляется о смене юрисдикции общины", - утверждает глава РПЦ.

Напомним: