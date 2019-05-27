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Кирилл надеется на конец "притеснений" УПЦ МП при Зеленском

Понедельник, 27 мая 2019, 14:51

Глава Русской православной церкви Кирилл заявил, что надеется на прекращение "притеснений" верующих Украинской православной церкви Московского патриархата при новом президенте Владимире Зеленском.

Об этом он сказал на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович в понедельник в Страсбурге, передает "РИА Новости".

"Совсем недавно произошло важное событие в Украине - сменился президент. Мы надеемся, что изменится политика государства в области церкви. Прежняя власть открыто встала на путь притеснения людей по религиозному принципу… Надеемся, что с приходом нового президента эти злоупотребления прекратятся", - сказал Кирилл.

Он пожаловался, что в Украине УПЦ МП запрещают носить название "УПЦ" и якобы против воли местных общин переводят ее приходы под юрисдикцию новой Православной церкви Украины.

"У нас много видео, когда людей просто избивают здоровые, крепкие парни. А потом объявляется о смене юрисдикции общины", - утверждает глава РПЦ.

Напомним:

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Темы: церковьКириллЗеленскийРосcия
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