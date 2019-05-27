На Заході України знову очікуються грози, град і шквали

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Понеділок, 27 травня 2019, 15:06

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на Заході України.

"28 травня в західних областях грози, подекуди град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі", - йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

 

Зазначається, що у вівторок вдень на Правобережжі очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда

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Теми: погода ДСНС


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