На Западе Украины снова ожидаются грозы, град и шквалы
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Понедельник, 27 мая 2019, 15:06
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на Западе Украины.
"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
Отмечается, что во вторник днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Украинская правда
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