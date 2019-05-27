На Западе Украины снова ожидаются грозы, град и шквалы

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Понедельник, 27 мая 2019, 15:06

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на Западе Украины.

"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

 

Отмечается, что во вторник днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Украинская правда

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Темы: погода ГСЧС


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