На Западе Украины снова ожидаются грозы, град и шквалы

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на Западе Украины.

"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Отмечается, что во вторник днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).