Яценюк згадав своє прем’єрство, розмірковуючи про дефолт

Колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк відреагував на реакцію на слово "дефолт" команди президента Володимира Зеленського після заяви близького до президента олігарха Ігоря Коломойського.

Про це 27 травня Яценюк написав у Facebook.

Колишній прем’єр написав, що прочитав реакцію команди президента Зеленського на слово "дефолт" і згадав 2014 рік, коли на посаді заявив у парламенті: "Аргентина оголосила дефолт. Україна його не оголосила і не оголосить".

"Україна була на межі дефолту в 2014-му. У державній казні було 108 тисяч гривень і 73 мільярди доларів боргів, які не я брав. Коли пішов з посади, то залишив у казні 90 мільярдів гривень і зменшив борги на 7 мільярдів доларів до 67 мільярдів", - згадав Яценюк.

"Мій уряд провів реструктуризацію, списав частину боргів і відтермінував початок виплат на 4 роки. Цей термін спливає наприкінці цього року", - додав він.

За його словами, у 2014 він не пішов на дефолт, тому що "це – банкрутство України і кожного громадянина".

"Дефолт – це не просто відмовитися від зобов’язань української держави. Дефолт – це зростання курсу гривні, яке не має межі. Дефолт – це інфляція понад 10 тисяч, як було в 1990-х роках. Дефолт – це безробіття. Дефолт – це клінічна смерть економіки", - вважає Яценюк.

Екс-прем’єр стверджує, що важливо, щоб президент Зеленський сформував свою економічну програму та програму з Міжнародним валютним фондом.

Зі слів Яценюка, МВФ позичає гроші під 1%, на відміну від зовнішніх ринків, де Україна бере кошти під 9-10%, тому на кожних 10 мільярдах доларів запозичень у МВФ країна економить близько 1 мільярда доларів на рік.

"Для мене іншої альтернативи, аніж програма з МВФ, немає. Якщо у президента Зеленського є альтернатива - нехай її покаже", - написав Яценюк.

Він також написав, що у зв’язку з достроковими парламентськими виборами та відставкою уряду, програма МВФ де-факто зупинена, а нова програма може з'явитися тільки після виборів до ВР і формування нового Кабінету міністрів.

Яценюк вважає, що це станеться, в кращому разі, в кінці 2019 року.

"Дайте відповідь, як жити наступних п’ять років, як забезпечити зростання економіки і доходів українських громадян", - звернувся він до нової влади.

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