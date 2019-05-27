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Яценюк вспомнил свое премьерство, рассуждая о дефолте

Понедельник, 27 мая 2019, 17:23
Яценюк вспомнил свое премьерство, рассуждая о дефолте

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк отреагировал на реакцию на слово "дефолт" команды президента Владимира Зеленского после заявления близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского.

Об этом 27 мая Яценюк написал в Facebook.

Бывший премьер написал, что прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт" и вспомнил 2014 год, когда на должности заявил в парламенте: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит".

"Украина была на грани дефолта в 2014 году. В государственной казне было 108 тысяч гривен и 73 миллиарда долларов долгов, которые не я брал. Когда я ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшил долги на 7 млрд долларов до 67 миллиардов", - вспомнил Яценюк.

"Мое правительство провело реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на 4 года. Этот срок истекает в конце этого года", - добавил он.

По его словам, в 2014 году он не пошел на дефолт, потому что "это - банкротство Украины и каждого гражданина".

"Дефолт - это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт - это падение курса гривни, которое не имеет предела. Дефолт - это инфляция более 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт - это безработица. Дефолт - это клиническая смерть экономики", - считает Яценюк.

Экс-премьер утверждает, что важно, чтобы президент Зеленский сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом.

По его словам, МВФ дает займы деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где Украина берет средства под 9-10%, поэтому на каждые 10 миллиардах долларов заимствований у МВФ страна экономит около 1 миллиарда долларов в год.

"Для меня другой альтернативы, чем программа с МВФ, нет. Если у президента Зеленского есть альтернатива - пусть ее покажет", - написал Яценюк.

Он также написал, что в связи с досрочными парламентскими выборами и отставкой правительства, программа МВФ де-факто остановлена, а новая программа может появиться только после выборов в ВР и формирования нового Кабинета министров.

Яценюк считает, что это произойдет, в лучшем случае, в конце 2019 года.

"Ответьте, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", - обратился он к новой власти.

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Напомним:

  • В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.
  • В то же время, советник Зеленского Дмитрий Разумков на пресс-конференции в Киеве заявил, что в команде президента не поддерживают предложение олигарха о дефолте.
  • Разумков напомнил, что 28 мая Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда, "где будут расставлены все точки над "и". 

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровЯценюкдефолтЗеленский
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