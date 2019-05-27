НАЗК кличе для пояснень 4 нардепів, держсекретаря і двох екс-членів ЦВК

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 16 осіб прибути для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.

Про це йдеться у повідомленні агенції від 27 травня.

У списку зокрема – державний секретар Міністерства внутрішніх справ Олексій Тахтай – "за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства", – вказано мотивацію (його чекають 31 травня протягом робочого дня)

Також у переліку запрошених до агенції, – 4 народні депутати:

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів –

викликано члена фракції БПП Андрія Павелка (28 або 29 травня протягом робочого дня) та "опоблоківця" Дениса Омельяновича (29 травня о 10.00).

За ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення – "народофронтівця" Ігоря Котвіцького (28 або 29 травня протягом робочого дня (повторно).

Ще одному "народофронтівцю" – Михайлу Гаврилюку закидають несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (має прибути 28 травня об 11.00)

Ще двох колишніх членів Центральної виборчої комісії Андрія Магеру (28 травня о 12.00) та Юрія Данилевського (29 травня о 12.00) викликано за ознаками несвоєчасного подання декларацій перед звільненням та після звільнення за 2018 рік.