НАПК зовет для объяснений 4 нардепов, госсекретаря и двух экс-членов ЦИК
Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 16 человек прибыть для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.
Об этом говорится в сообщении агентства от 27 мая.
В списке частности - государственный секретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай - "по признакам невыполнение законных требований Национального агентства", - указано мотивацию (его ждут 31 мая в течение рабочего дня)
Также в перечне приглашенных в агентство - 4 народных депутата:
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов -
вызвано члена фракции БПП Андрея Павелко (28 или 29 мая в течение рабочего дня) и "опоблокивця" Дениса Омельяновича (29 мая в 10.00).
По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения - "народофронтовца"
Игоря Котвицкий (28 или 29 мая в течение рабочего дня (повторно).
Еще одному "анродофронтивцб" - Михаилу Гаврилюку обвиняют несвоевременное уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (должен прибыть 28 мая в 11.00)
Еще двух бывших членов Центральной избирательной комиссии Андрея Магера (28 мая в 12.00) и Юрия Данилевского (29 мая в 12.00) вызвано по признакам несвоевременного представления деклараций перед увольнением и после увольнения по 2018.