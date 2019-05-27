НАПК зовет для объяснений 4 нардепов, госсекретаря и двух экс-членов ЦИК

2517 просмотров
Понедельник, 27 мая 2019, 17:17

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 16 человек прибыть для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении агентства от 27 мая.

В списке частности - государственный секретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай - "по признакам невыполнение законных требований Национального агентства", - указано мотивацию (его ждут 31 мая в течение рабочего дня)

Также в перечне приглашенных в агентство - 4 народных депутата:

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов -

вызвано члена фракции БПП Андрея Павелко (28 или 29 мая в течение рабочего дня) и "опоблокивця" Дениса Омельяновича (29 мая в 10.00).

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения - "народофронтовца"

Игоря Котвицкий (28 или 29 мая в течение рабочего дня (повторно).

Еще одному "анродофронтивцб" - Михаилу Гаврилюку обвиняют несвоевременное уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (должен прибыть 28 мая в 11.00)

Еще двух бывших членов Центральной избирательной комиссии Андрея Магера (28 мая в 12.00) и Юрия Данилевского (29 мая в 12.00) вызвано по признакам несвоевременного представления деклараций перед увольнением и после увольнения по 2018.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Замглавы АП о переезде с Банковой: Команде президента там очень трудно
На Зеленского подали в суд из-за отмененных указов Порошенко
Бунт в колонии Одессы: в полиции говорят о 4 пострадавших работниках
В одесской колонии беспорядки, произошел пожар
Все новости
исследование

Как мягкая пища изменила нашу речь

еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

социум

Что такое аутизм и чем такие люди особенные?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів