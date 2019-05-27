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НАПК зовет для объяснений 4 нардепов, госсекретаря и двух экс-членов ЦИК

Понедельник, 27 мая 2019, 17:17

Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 16 человек прибыть для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении агентства от 27 мая.

В списке частности - государственный секретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай - "по признакам невыполнение законных требований Национального агентства", - указано мотивацию (его ждут 31 мая в течение рабочего дня)

Также в перечне приглашенных в агентство - 4 народных депутата:

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов -

вызвано члена фракции БПП Андрея Павелко (28 или 29 мая в течение рабочего дня) и "опоблокивця" Дениса Омельяновича (29 мая в 10.00).

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения - "народофронтовца"

Игоря Котвицкий (28 или 29 мая в течение рабочего дня (повторно).

Еще одному "анродофронтивцб" - Михаилу Гаврилюку обвиняют несвоевременное уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (должен прибыть 28 мая в 11.00)

Еще двух бывших членов Центральной избирательной комиссии Андрея Магера (28 мая в 12.00) и Юрия Данилевского (29 мая в 12.00) вызвано по признакам несвоевременного представления деклараций перед увольнением и после увольнения по 2018.

Украинская правда
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