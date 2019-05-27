Зеленський вперше відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині
Президент Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.
Про це повідомляє прес-служба президента.
"Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів, зауважуть у прес-службі президента.
Він оглянув побутові умови українських військових і заявив, що необхідно їх покращити.
"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", – сказав Глава держави.
Крім того, президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС.
У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua