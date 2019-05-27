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Зеленський вперше відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині

Понеділок, 27 травня 2019, 20:14
Зеленський вперше відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині

Президент Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", – йдеться у повідомленні.

 
прес-служба президента

Зазначається, що у Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника – за 400 метрів, зауважуть у прес-службі президента.

Він оглянув побутові умови українських військових і заявив, що необхідно їх покращити.

"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", – сказав Глава держави.

 
прес-служба президента

Крім того, президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС.

У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийООСЛуганськДонбас
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