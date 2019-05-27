Зеленский впервые посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине
Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Глава государства пообщался с бойцами по бытовых условий, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Станице Луганской Зеленский побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – 400 метров, замечают в пресс-службе президента.
Он осмотрел бытовые условия украинских военных и заявил, что необходимо их улучшить.
"Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными", – сказал глава государства.
Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС.
В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
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