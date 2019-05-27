Українські студенти постраждали у ДТП в Польщі

У Польщі українські студенти потрапили у ДТП, внаслідок якої дві дівчини отримали тяжкі травми.

Про це повідомляє посольство України в Польщі у Facebook.

"25 травня в районі Долини Служевської трапилося ДТП за участю українських студентів, які навчаються у варшавських вузах. Внаслідок ДТП дві пасажирки отримали тяжкі травми і перебувають в лікарні МВСіА", - йдеться у повідомленні.

З України вже прибули родичі постраждалих.

26 травня консул відвідала обох студенток у лікарні. Вона поспілкувалася з дівчатами та їх батьками, а також зустрілась із представником одного з ВУЗів, де навчається одна з дівчат.

У посольстві запевнили, що справа перебуває на контролі Консульського відділу посольства України у Варшаві.