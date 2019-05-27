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Украинские студенты пострадали в ДТП в Польше

Понедельник, 27 мая 2019, 23:18

В Польше украинские студенты попали в ДТП, в результате которого две девушки получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

"25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА", - говорится в сообщении.

Из Украины уже прибыли родственники пострадавших.

26 мая консул посетила обеих студенток в больнице. Она пообщалась с девушками и их родителями, а также встретилась с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек.

В посольстве заверили, что дело находится на контроле Консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Украинская правда
Темы: ДТППольшастуденты
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