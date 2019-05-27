Украинские студенты пострадали в ДТП в Польше

1584 просмотра
Понедельник, 27 мая 2019, 23:18

В Польше украинские студенты попали в ДТП, в результате которого две девушки получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

"25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА", - говорится в сообщении.

Из Украины уже прибыли родственники пострадавших.

26 мая консул посетила обеих студенток в больнице. Она пообщалась с девушками и их родителями, а также встретилась с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек.

В посольстве заверили, что дело находится на контроле Консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП Польша студенты


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине будут вести учет ДТП по-новому 22 мая 2019, 13:06
В Германии перевернулся рейсовый автобус: более 60 пострадавших 20 мая 2019, 00:38
Иномарка выехала на встречную и столкнулась с маршруткой: есть жертвы 17 мая 2019, 17:36
Все новости
Главные новости
Луценко рассказал, когда уйдет в отставку
Зеленский впервые посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине
Верховный суд отклонил иск к Зеленскому касательно его указа о роспуске Рады
ЦИК жалуется: на печать бюллетеней есть всего 17 дней вместо 70
Все новости
Опыт

Группа ADAM. Как уговорить жену танцевать на сцене

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Опыт

Творческая мастерская "Аграфка": история успеха

Поиск по сайту
Архив
Весь архів