Украинские студенты пострадали в ДТП в Польше

В Польше украинские студенты попали в ДТП, в результате которого две девушки получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.



"25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА", - говорится в сообщении.



Из Украины уже прибыли родственники пострадавших.



26 мая консул посетила обеих студенток в больнице. Она пообщалась с девушками и их родителями, а также встретилась с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек.



В посольстве заверили, что дело находится на контроле Консульского отдела посольства Украины в Варшаве.