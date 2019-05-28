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Росія переможе, якщо США вийдуть із НАТО - дослідження IISS

Вівторок, 28 травня 2019, 04:32
Росія переможе, якщо США вийдуть із НАТО - дослідження IISS

Підтримка Сполучених Штатів - надзвичайно необхідна для НАТО, а у випадку виходу США з Північноатлантичного альянсу Росія переможе.

Про це заявляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS), який розглянув кілька можливих сценаріїв, за яких НАТО мало б протистояти РФ без підтримки від США, передає "Голос Америки".

За одним із сценаріїв Росія окупує Литву і польську територію біля Калінінграда. Оскільки Литва і Польща - члени НАТО, альянс муситиме військовим чином відповісти на такі дії.

"Але операція під назвою "Східний щит" матиме проблеми, якщо у ній не візьмуть участь Сполучені Штати,  бо в такому випадку НАТО не зможе швидко зібрати необхідну потужність і підтримувати військових", - стверджують аналітики інституту.

"Наприклад, щоб успішно розбити російські танки, сили НАТО повинні мати в своєму складі танкові бригади та протипіхотні машини у відношенні 2:1.

У сценарії вторгнення до Балтії, якщо війська США не будуть задіяні і у випадку, якщо польські збройні сили вже зазнали великих втрат, дослідники наголошують, що "решта європейських членів НАТО та Канада натепер мають лише 20 бригад, які відповідають критерію", за оцінками IISS", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають - якщо припустити, що в середньому 50% цих формувань зможуть розміститись протягом 90 днів, загальні сили, наявні у НАТО, будуть еквівалентні лише одному корпусу. Крім цього, недостатньо сучасної артилерії, особливо далекобійних систем.

За таким сценарієм, наземні сили потребуватимуть прикриття від нападу РФ з повітря.

"Обмежена протиракетна оборона великої дальності буде достатньою, щоб стримувати передові повітряні бази для НАТО, але не буде надлишку, щоб захистити наземний компонент, або критично важливу військову інфраструктуру, таку як тилові командні пункти та логістику", - підкреслюють експерти.

Загалом, витрати на закупівлі достатнього устаткування та забезпечення особового складу, щоб подолати РФ у випадку вторгнення до Балтії, можуть сягати 357 млрд доларів, вважають аналітики.

"В деяких аспектах НАТО може замінити ресурси США власними, однак в інших аспектах підтримка Америки - надзвичайно необхідна", - підсумували експерти.

Нагадаємо:

  • Трамп під час саміту в Брюсселі у липні 2018 року пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог з підвищення видатків на оборону. Пізніше Трамп заявив, що за підсумками екстреної зустрічі не розглядає таку можливість.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОСШАРосія
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