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Россия победит, если США выйдут из НАТО - исследование IISS

Вторник, 28 мая 2019, 04:32
Россия победит, если США выйдут из НАТО - исследование IISS

Поддержка Соединенных Штатов - чрезвычайно необходима для НАТО, а в случае выхода США из Североатлантического альянса Россия победит.

Об этом заявляет Международный институт стратегических исследований (IISS), который рассмотрел несколько возможных сценариев, при которых НАТО должно противостоять РФ без поддержки от США, передает "Голос Америки".

По одному из сценариев Россия оккупирует Литву и польскую территорию возле Калининграда. Поскольку Литва и Польша - члены НАТО, альянс должен будет военным образом ответить на такие действия.

"Но операция под названием "Восточный щит" будет иметь проблемы, если в ней не примут участие Соединенные Штаты, потому что в таком случае НАТО не сможет быстро собрать необходимую мощность и поддерживать военных", - утверждают аналитики института.

"Например, чтобы успешно разбить российские танки, силы НАТО должны иметь в своем составе танковые бригады и противопехотные машины в отношении 2:1.

В сценарии вторжения в Балтию, если войска США не будут задействованы и в случае, если польские вооруженные силы уже понесли большие потери, исследователи отмечают, что "остальные европейские члены НАТО и Канада на данный момент имеют лишь 20 бригад, которые соответствуют критерию", по оценкам IISS", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают - если предположить, что в среднем 50% этих формирований смогут разместиться в течение 90 дней, общие силы, имеющиеся в НАТО, будут эквивалентны лишь одному корпусу. Кроме этого, недостаточно современной артиллерии, особенно дальнобойных систем.

По такому сценарию, наземные силы потребуют прикрытия от нападения РФ с воздуха.

"Ограниченная противоракетная оборона большой дальности будет достаточной, чтобы сдерживать передовые воздушные базы для НАТО, но не будет избытка, чтобы защитить наземный компонент, или критически важную военную инфраструктуру, такую ​​как тыловые командные пункты и логистику", - подчеркивают эксперты.

В общем, расходы на закупки достаточного оборудования и обеспечения личного состава, чтобы преодолеть РФ в случае вторжения в Балтию, могут достигать 357 млрд долларов, считают аналитики.

"В некоторых аспектах НАТО может заменить ресурсы США собственными, однако в других аспектах поддержка Америки - чрезвычайно необходима", - подытожили эксперты.

Напомним:

  • Трамп во время саммита в Брюсселе в июле 2018 года пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону. Позже Трамп заявил, что по итогам экстренной встречи не рассматривает такую ​​возможность.

Темы: НАТОСШАРосcия
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