Україна наближається до безвізу з Мексикою

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Вівторок, 28 травня 2019, 08:35

27 травня пройшли повномасштабні переговори між Україною та Мексиканськими Сполученими Штатами з консульських питань.

Головним питанням переговорів було скасування візових вимог для громадян України та Мексики, повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.  

"Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів зі скасування візових вимог для громадян обох країн", – повідомив директор департаменту консульської служби Сергій Погорельцев.

"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", – зазначив він.

Нагадаємо:

  • Безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже два роки – з 11 червня 2017 року.
  • 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.
  • Із 15 лютого Уругвай запровадив безвіз для громадян України.
  • Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.

Українська правда

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Теми: безвіз Мексика


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