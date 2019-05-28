Україна наближається до безвізу з Мексикою
Вівторок, 28 травня 2019, 08:35
27 травня пройшли повномасштабні переговори між Україною та Мексиканськими Сполученими Штатами з консульських питань.
Головним питанням переговорів було скасування візових вимог для громадян України та Мексики, повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.
"Україна та Мексика вийшли на фінальний етап переговорів зі скасування візових вимог для громадян обох країн", – повідомив директор департаменту консульської служби Сергій Погорельцев.
"Ми опрацювали алгоритм дій, необхідних для підписання угоди про скасування візових вимог для громадян України та Мексики", – зазначив він.
Нагадаємо:
- Безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже два роки – з 11 червня 2017 року.
- 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.
- Із 15 лютого Уругвай запровадив безвіз для громадян України.
- Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.
Українська правда