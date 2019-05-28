Украина приближается к безвизу с Мексикой

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Вторник, 28 мая 2019, 08:35

27 мая прошли полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам.

Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран", – сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", – уточнил он.

Украинская правда

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Темы: безвиз Мексика


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