Украина приближается к безвизу с Мексикой

27 мая прошли полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам.

Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран", – сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", – уточнил он.