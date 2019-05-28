Украина приближается к безвизу с Мексикой
Вторник, 28 мая 2019, 08:35
27 мая прошли полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам.
Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран", – сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.
"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", – уточнил он.
Напомним:
- Безвызовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже два года – с 11 июня 2017 года.
- 8 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.
- С15 февраля Уругвай ввел безвиз для граждан Украины.
- Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами.
Украинская правда