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Украина приближается к безвизу с Мексикой

Вторник, 28 мая 2019, 08:35

27 мая прошли полномасштабные переговоры между Украиной и Мексиканскими Соединенными Штатами по консульским вопросам.

Главным вопросом переговоров была отмена визовых требований для граждан Украины и Мексики, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по отмене визовых требований для граждан обеих стран", – сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"Мы проработали алгоритм действий, необходимых для подписания соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Мексики", – уточнил он.

Напомним:

  • Безвызовый режим с Европейским Союзом действует в Украине уже два года – с 11 июня 2017 года.
  • 8 мая 2019 года Кабинет министров Украины одобрил решение о подписании соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.
  • С15 февраля Уругвай ввел безвиз для граждан Украины.
  • Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами.

Украинская правда

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Темы: безвизМексика
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