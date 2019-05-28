Закарпаття знову заллє, подекуди - з грозами і градом

У вівторок в західних областях очікуються грози, подекуди - град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На правобережній території України прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень температура на заході та на Луганщині коливатиметься від +24 до +26, у решті регіонів - від +26 до +28 градусів, на півдні - до +29, без опадів, мінлива хмарність.

На ділянці Західного Бугу Кам'янка-Бузька-Литовеж також очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями, з подальшим затопленням заплав та сільгоспугідь.