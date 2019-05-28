Закарпатье снова зальет, местами - с грозами и градом

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Вторник, 28 мая 2019, 09:43

Во вторник в западных областях ожидаются грозы, местами - град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На правобережной территории Украины прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Днем температура на западе и на Луганщине будет колебаться от +24 до +26, в остальных регионах - от +26 до +28 градусов, на юге - до +29, без осадков, переменная облачность.

На участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж также ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

 
 

Украинская правда

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Темы: погода Закарпатье


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