Закарпатье снова зальет, местами - с грозами и градом

Во вторник в западных областях ожидаются грозы, местами - град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На правобережной территории Украины прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Днем температура на западе и на Луганщине будет колебаться от +24 до +26, в остальных регионах - от +26 до +28 градусов, на юге - до +29, без осадков, переменная облачность.

На участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж также ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.