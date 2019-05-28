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НАЗК знайшло невідповідності у деклараціях нардепів на 8,5 млрд

Вівторок, 28 травня 2019, 11:26

Національне агентство з протидії корупції за результатами перевірок за 2017-2019 роки виявило в деклараціях народних депутатів недостовірні відомості на 8,5 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що наразі агентство завершило повну перевірку 110 декларацій, поданих 72-ма народними депутатами України, з яких у 77 деклараціях виявлено недостовірні відомості на загальну суму близько 8,5 млрд гривень.

 
інфографіка НАЗК

Повідомляється, що НАЗК склало та направило до Національного антикорупційного бюро України 23 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних правопорушень щодо незаконного декларування та незаконного збагачення (до визнання неконституційною ст. 368-2 ККУ).

За даними Нацагентства, 10 висновків про ознаки кримінальних правопорушень нардепів Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень.

 
ІНФОГРАФІКА НАЗК

Зазначається, що за повідомленням НАБУ, матеріали НАЗК щодо недостовірних відомостей у декларації омбудсмена Людмили Денісової стали підставою для антикорупційного бюро  розпочати досудове розслідування.

Повідомляється, що зощо декларації Дениса Омельяновича НАБУ розпочало інформаційно-аналітичну роботу, а за фактами декларування народними депутатами недостовірної інформації складено та направлено до суду 4 протоколи за частиною четвертою ст. 172-6 КУпАП.

У НАЗК додали, що наразі продовжується повна перевірка декларації нардепів.

Нагадаємо:

  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
  • Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.

Українська правда
Теми: НАЗКдекларації
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