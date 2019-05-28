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НАПК нашло несоответствия в декларациях нардепов на 8,5 млрд

Вторник, 28 мая 2019, 11:26

Национальное агентство по противодействию коррупции по результатам проверок за 2017-2019 годы выявило в декларациях народных депутатов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в настоящее время агентство завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины, из которых в 77 декларациях обнаружены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд гривен.

 
инфографика НАПК

Сообщается, что НАПК составило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений о незаконном декларировании и незаконном обогащении (до признания неконституционной ст. 368-2 УК).

По данным Нацагентства, 10 выводов о признаках уголовных преступлений нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерский, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука, НАБУ приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.

 
инфографика НАПК

Отмечается, что по сообщению НАБУ материалы НАПК относительно недостоверных сведений в декларации омбудсмена Людмилы Денисовой стали основанием для антикоррупционного бюро начать досудебное расследование.

Сообщается, что щодо декларации Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу, а по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола по части четвертой ст. 172-6 КУоАП.

В НАПК добавили, что в настоящее время продолжается полная проверка декларации нардепов.

Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларации
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