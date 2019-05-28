МВС запустило покращену версію дільничних

Міністерство внутрішніх справ запускає проект "Поліцейський офіцер громади" для роботи в Об’єднаних територіальних громадах.

Про це 28 травня повідомляє прес-служба МВС.

Проект має охопити понад 29 тисяч населених пунктів і вже до кінця 2020 року запрацює по всій територій України.

Його планують реалізувати у два етапи: перший (2019 рік) – налагодять роботу у 802 об’єднаних громадах, другий (2020 рік) – на території всієї держави.

"Хто такий поліцейський офіцер громади? Це офіцер поліції, який орієнтований на вирішення безпекових проблем саме своєї територіальної громади. Він доступний для населення, тому що постійно знаходиться поруч з людьми", - наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков зазначив, що станом на 28 травня перші 34 офіцери закінчили курс спеціальної підготовки та готові заступати на службу.

"Вже завтра перші 34 поліцейські офіцери громад, які пройшли навчання і зараз стоять перед вами, розпочнуть службу в 22 територіальних громадах Дніпропетровщини", - заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Також він анонсував старт набору поліцейських офіцерів до громади у Кіровоградській області.

"Відсьогодні ми починаємо прийом анкет на нашому сайті", - зазначив Князєв.

У відомстві стверджують, що за новим проектом офіцер поліції буде тісно взаємодіяти з жителями своєї громади та орієнтуватися на їхні потреби.

"80-90% робочого часу поліцейський знаходитиметься в громаді. Він буде доступний для населення, знатиме мешканців території, яку обслуговує, їхні проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що громада візьме на себе частину фінансової підтримки його роботи.

Щоб стати офіцером громади, необхідно пройти спеціальне навчання та отримати відповідні навички, зокрема: у розслідуванні кримінальних проступків, вирішенні питань безпеки дорожнього руху, превентивна робота як з дорослими, так і дітьми, контролі за обігом зброї.

Також у Нацполіції додали, що кандидатам в офіцери громад потрібно подати анкету, пройти тестування, поліграф і співбесіду із залученням представників громади.

У міністерстві Українській правді уточнили, що поліцейські офіцери громад стануть покращеною трансформованою версією дільничних офіцерів з урахуванням специфіки ОТГ.

У прес-службі Нацполіції УП відзначили, що дільничні також можуть податися на новостворену посаду, однак по завершенню впровадження проекту посаду дільничного витіснять офіцери громад.