МВД запустило улучшенную версию участковых

Министерство внутренних дел запускает проект "Полицейский офицер общин" для работы в Объединенных территориальных общинах.

Об этом 28 мая сообщает пресс-служба МВД.

Проект должен охватить более 29 тысяч населенных пунктов и уже до конца 2020 года заработает по всей территории Украины.

Его планируют реализовать в два этапа: первый (2019 год) - наладят работу в 802 объединенных общин, второй (2020 год) - на территории всего государства.

"Кто такой полицейский офицер общин? Это офицер полиции, который ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной общины. Он доступен для населения, так как постоянно находится рядом с людьми", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Аваков отметил, что по состоянию на 28 мая первые 34 офицеры закончили курс специальной подготовки и готовы заступать на службу.

"Уже завтра первые 34 полицейские офицеры общин, прошедшие обучение и которые сейчас стоят перед вами, начнут службу в 22 территориальных общинах Днепропетровщины", - заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Также он анонсировал старт набора полицейских офицеров к обществу в Кировоградской области.

"С сегодняшнего дня мы начинаем прием анкет на нашем сайте", - отметил Князев.

В ведомстве утверждают, что по новому проекту офицер полиции будет тесно взаимодействовать с жителями своей общины и ориентироваться на их потребности.

"80-90% рабочего времени полицейский находиться в обществе. Он будет доступен для населения, знать жителей территории, которую обслуживает, их проблемы и предоставлять качественные полицейские услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общество возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы.

Чтобы стать офицером общины, необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующие навыки, в частности: в расследовании уголовных проступков, решении вопросов безопасности дорожного движения, превентивной работе с взрослыми и детьми, контроле за оборотом оружия.

Также в Нацполиции добавили, что кандидатам в офицеры общин нужно подать анкету, пройти тестирование, полиграф и собеседование с привлечением представителей общественности.

В министерстве Украинской правде уточнили, что полицейские офицеры общин станут улучшенной трансформируемой версией участковых офицеров с учетом специфики ОТГ.

В пресс-службе Нацполиции УП отметили, что участковые также могут отправиться в офицеры общин, однако по завершению реализации проекта должность участкового заменят офицерами общин.