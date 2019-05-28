Кожному шостому росіянину грошей вистачає лише на їжу – Росстат

2122 перегляди
Вівторок, 28 травня 2019, 12:06

Майже 15% російських сімей грошей вистачає тільки на їжу, покупка одягу і оплата послуг ЖКГ викликають труднощі.

Про це пише російський РБК з посиланням на дані дослідження "Доходи, витрати і споживання домашніх господарств" за жовтень-грудень 2018 року, оприлюднені Росстатом.

Найвища частка респондентів, чий дохід покриває лише витрати на їжу, серед багатодітних сімей - 28,3%, а також серед сімей, що складаються лише з непрацюючих пенсіонерів, - 30,4%.

48,2% російських сімей грошей вистачає тільки на їжу і одяг, але на товари тривалого споживання (смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і т.п.) ресурсів вже бракує.

Найвища частка респондентів, які не можуть дозволити собі товари довготривалого користування, - серед молодих сімей (59,2%) і сімей, що складаються лише з непрацюючих пенсіонерів (57,9%).

 

Реальні наявні доходи росіян скорочувалися протягом 2014-2017 рр., у IV кварталі 2017 року грошей лише на їжу і одяг вистачало 49,8% сімей.

У 2018 році доходи росіян продемонстрували незначне зростання на 0,1%, але за підсумками I кварталу 2019 роки знову скоротилися - на 2,3%.

За оцінкою Рахункової палати, реальні доходи росіян у поточному році продовжать скорочення.

Дослідження Росстату охоплює 48 тис. домогосподарств.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія гроші


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія переможе, якщо США вийдуть із НАТО - дослідження IISS 28 травня 2019, 04:32
Російський суд відхилив апеляції на продовження арешту 24 українським морякам 28 травня 2019, 00:36
Адвокат: політв'язню Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт 28 травня 2019, 00:06
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Культура

Весільні прикмети і забобони