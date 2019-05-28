Кожному шостому росіянину грошей вистачає лише на їжу – Росстат

Майже 15% російських сімей грошей вистачає тільки на їжу, покупка одягу і оплата послуг ЖКГ викликають труднощі.

Про це пише російський РБК з посиланням на дані дослідження "Доходи, витрати і споживання домашніх господарств" за жовтень-грудень 2018 року, оприлюднені Росстатом.

Найвища частка респондентів, чий дохід покриває лише витрати на їжу, серед багатодітних сімей - 28,3%, а також серед сімей, що складаються лише з непрацюючих пенсіонерів, - 30,4%.

48,2% російських сімей грошей вистачає тільки на їжу і одяг, але на товари тривалого споживання (смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і т.п.) ресурсів вже бракує.

Найвища частка респондентів, які не можуть дозволити собі товари довготривалого користування, - серед молодих сімей (59,2%) і сімей, що складаються лише з непрацюючих пенсіонерів (57,9%).

Реальні наявні доходи росіян скорочувалися протягом 2014-2017 рр., у IV кварталі 2017 року грошей лише на їжу і одяг вистачало 49,8% сімей.

У 2018 році доходи росіян продемонстрували незначне зростання на 0,1%, але за підсумками I кварталу 2019 роки знову скоротилися - на 2,3%.

За оцінкою Рахункової палати, реальні доходи росіян у поточному році продовжать скорочення.

Дослідження Росстату охоплює 48 тис. домогосподарств.