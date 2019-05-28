Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Каждому шестому россиянину денег хватает только на еду – Росстат

Вторник, 28 мая 2019, 12:06

Почти 15% российских семей денег хватает только на еду, покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.

Об этом пишет российский РБК со ссылкой на данные исследования "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств" за октябрь-декабрь 2018 года, обнародованные Росстатом.

Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди многодетных семей — 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, — 30,4%.

48,2% российских семей денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и т.п.) ресурсов уже недостает.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).

 

Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 гг., в IV квартале 2017 года  денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей. 

В 2018 году доходы россиян продемонстрировали незначительный рост на 0,1%, но по итогам I квартала 2019 года снова сократились - на 2,3%.

По оценке Счетной палаты, реальные доходы россиян в текущем году продолжат сокращение.

Исследование Росстата охватывает 48 тыс. домохозяйств.  

Темы: Росcияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Разведка США не сомневается в словах Путина, что ядерное оружие уже в Беларуси
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: