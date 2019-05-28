Каждому шестому россиянину денег хватает только на еду - Росстат

Почти 15% российских семей денег хватает только на еду, покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.

Об этом пишет российский РБК со ссылкой на данные исследования "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств" за октябрь-декабрь 2018 года, обнародованные Росстатом.

Самая высокая доля респондентов, чей доход покрывает только расходы на еду, среди многодетных семей — 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, — 30,4%.

48,2% российских семей денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и т.п.) ресурсов уже недостает.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%).

Реальные располагаемые доходы россиян сокращались на протяжении 2014–2017 гг., в IV квартале 2017 года денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.

В 2018 году доходы россиян продемонстрировали незначительный рост на 0,1%, но по итогам I квартала 2019 года снова сократились - на 2,3%.

По оценке Счетной палаты, реальные доходы россиян в текущем году продолжат сокращение.

Исследование Росстата охватывает 48 тыс. домохозяйств.