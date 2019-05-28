Глава місії ЄС про Луценка: на цій посаді повинен бути професіонал

Керівник Консультативної місії Євросоюзу Кястутіс Ланчінскас переконаний, що генеральний прокурор України не може представляти жодну політичну силу і повинен мати юридичну освіту.

Про це Ланчінскас сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Генеральним прокурором має бути прокурор, а не політик. Моя думка з цього приводу давно не є секретом. Прокурор не має права бути політизованим і не має права представляти ту чи іншу політичну силу. Такого ніде немає. Так має бути і в Україні", - сказав Ланчінскас.

Він підкреслив, що посаду генерального прокурора повинен обіймати на 100% професійний юрист і людина з високими моральними цінностями, яка вірить у ці цінності.

"І яка може, так би мовити, переконати персонал, тобто прокурорів, які працюють в його системі, що ці цінності – важливі. На гербі прокуратури написано: "Закон, честь і гідність". Тож новий генеральний прокурор, по-перше, повинен сам вірити в цей девіз і використовувати всі свої зусилля, щоб переконати прокурорів повірити в нього. Ось тоді будуть зміни", - сказав Ланчінскас.

Він також розкритикував те, що генпрокурор Юрій Луценко публікує на своїй сторінці у Facebook матеріали кримінальних справ, які за законом не можна публікувати.

"І генпрокурор це повинен знати, тому що він генпрокурор. Чи це нормально, коли там з'являються результати судмедекспертизи Каті Гандзюк? Це неприйнятно! Або, хай це і давня історія, коли були оприлюднені імена детективів НАБУ під прикриттям", - сказав він.