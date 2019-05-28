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Глава миссии ЕС о Луценко: на этой должности должен быть профессионал

Вторник, 28 мая 2019, 12:20
Глава миссии ЕС о Луценко: на этой должности должен быть профессионал

Руководитель Консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас убежден, что генеральный прокурор Украины не может представлять ни одну политическую силу и должен иметь юридическое образование.

Об этом Ланчинскас сказал в интервью "Европейской правде".

"Потому что генеральным прокурором должно быть прокурор, а не политик. Мое мнение по этому поводу давно не секрет. Прокурор не имеет права быть политизированным и не имеет права представлять ту или иную политическую силу. Такого нигде нет. Так должно быть и в Украине", - сказал Ланчинскас.

Он подчеркнул, что должность генерального прокурора должен занимать на 100% профессиональный юрист и человек с высокими моральными ценностями, который верит в эти ценности.

"И который может, так сказать, убедить персонал, то есть прокуроров, работающих в его системе, что эти ценности важны. На гербе прокуратуры написано: "Закон, честь и достоинство". Поэтому новый генеральный прокурор, во-первых, должен сам верить в этот девиз и использовать все свои усилия, чтобы убедить прокуроров поверить в него. Вот тогда будут изменения", - сказал Ланчинскас.

Он также раскритиковал то, что генпрокурор Юрий Луценко публикует на своей странице в Facebook материалы уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать.

"И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор. Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и древняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием", - сказал он.

Темы: ГенпрокуратураЛуценкоЕС
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