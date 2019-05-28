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Адвокат вбив дружину і вчинив самогубство – поліція

Вівторок, 28 травня 2019, 13:03
Адвокат вбив дружину і вчинив самогубство – поліція

У Коломиї чоловік під час сварки застрелив дружину з рушниці, після чого підпалив одну з кімнат власного будинку і покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Івано-Франківської області.

Зазначається, що 27 травня о 19:56 до рятувальників і поліції надійшло повідомлення про факт пожежі житлового будинку в Коломиї.

"Під час проведення ліквідації пожежі на другому поверсі  помешкання виявлено труп жінки, а на першому – труп чоловіка. У двох осіб виявлено вогнепальне поранення грудної клітки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що біля тіл 56-річної жінки та 54-річного чоловіка було виявлено обріз мисливської гладкоствольної рушниці та газовий пістолет.

За даними правоохоронців, між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік вбив дружину, вистріливши у неї з рушниці.

"Далі чоловік підпалив одну із кімнат будинку та покінчив життя самогубством – застрелився. У будинку поліцейські знайшли і вилучили передсмертну записку, у якій чоловік просить вибачення у рідних за вчинене", - додали у поліції.

Наразі відкрито кримінальне провадження за  ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або  вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження.

 
фото поліції

Разом з тим у Національній асоціації адвокатів України заявили, що у Коломиї загинув адвокат Михайло Петрів та його дружина.

"Михайло Петрів був відомим своєю адвокатською та громадською діяльністю, мав авторитет і повагу у місцевій громаді як небайдужа, професійна, чесна і щедра людина", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Зазначається, що при житті Петрів зробив багато для відновлення української культури та історії, зокрема, брав участь у написанні наукових досліджень з історії адвокатури, зробив вагомий внесок у становлення незалежної адвокатури в Україні.

"Голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідія Ізовітова звернулася до очільника МВС з приводу цього злочину. НААУ очікує, що воно буде об'єктивним, всебічним й істина в цій жахливій історії буде встановлена", - йдеться у заяві.

Крім того НААУ закликала інформувати про хід досудового розслідування та передати його на особистий контроль керівництва Нацполіції.

Повідомляється, що 28 травня відбудеться екстрене засідання Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Українська правда
Теми: поліціяІвано-Франківськвбивство
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