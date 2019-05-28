Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат убил жену и покончил с собой – полиция

Вторник, 28 мая 2019, 13:03
Адвокат убил жену и покончил с собой – полиция

В Коломые, мужчина во время ссоры застрелил жену из ружья, после чего поджег одну из комнат своего дома и покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что 27 мая в 19:56 к спасателям и в полицию поступило сообщение о факте пожара жилого дома в Коломые.

"Во время проведения ликвидации пожара на втором этаже помещения обнаружен труп женщины, а на первом - труп мужчины. В двух человек обнаружены огнестрельное ранение грудной клетки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у тел 56-летней женщины и 54-летнего мужчины были обнаружены обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет.

По данным правоохранителей, между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил жену, выстрелив в нее из ружья.

"Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством - застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за совершенное", - добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 и через незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство.

 
фото полиции

Вместе с тем в Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что в Коломые погиб адвокат Михаил Петрив и его жена.

"Михаил Петрив был известным своей адвокатской и общественной деятельностью, имел авторитет и уважение в местной общине как небезразличный, профессиональный, честный и щедрый человек", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что при жизни Петрив сделал много для восстановления украинской культуры и истории, в частности, участвовал в написании научных исследований по истории адвокатуры, внес весомый вклад в становление независимой адвокатуры в Украине.

"Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова обратилась к главе МВД по поводу этого преступления. НААУ ожидает, что оно будет объективным, всесторонним и истина в этой ужасной истории будет установлена ", - говорится в заявлении.

Кроме того НААУ призвала информировать о ходе досудебного расследования и передать его под личный контроль руководства Нацполиции.

Сообщается, что 28 мая состоится экстренное заседание Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияИвано-Франковскубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: