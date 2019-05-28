Адвокат убил жену и покончил с собой – полиция

В Коломые, мужчина во время ссоры застрелил жену из ружья, после чего поджег одну из комнат своего дома и покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что 27 мая в 19:56 к спасателям и в полицию поступило сообщение о факте пожара жилого дома в Коломые.

"Во время проведения ликвидации пожара на втором этаже помещения обнаружен труп женщины, а на первом - труп мужчины. В двух человек обнаружены огнестрельное ранение грудной клетки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у тел 56-летней женщины и 54-летнего мужчины были обнаружены обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет.

По данным правоохранителей, между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил жену, выстрелив в нее из ружья.

"Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством - застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой мужчина просит прощения у родных за совершенное", - добавили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 и через незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство.

фото полиции

Вместе с тем в Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что в Коломые погиб адвокат Михаил Петрив и его жена.

"Михаил Петрив был известным своей адвокатской и общественной деятельностью, имел авторитет и уважение в местной общине как небезразличный, профессиональный, честный и щедрый человек", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что при жизни Петрив сделал много для восстановления украинской культуры и истории, в частности, участвовал в написании научных исследований по истории адвокатуры, внес весомый вклад в становление независимой адвокатуры в Украине.

"Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова обратилась к главе МВД по поводу этого преступления. НААУ ожидает, что оно будет объективным, всесторонним и истина в этой ужасной истории будет установлена ", - говорится в заявлении.

Кроме того НААУ призвала информировать о ходе досудебного расследования и передать его под личный контроль руководства Нацполиции.

Сообщается, что 28 мая состоится экстренное заседание Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности.