Російських чиновників залишили без іноземного вина

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про заборону купувати вина іноземного виробництва для потреб державних і муніципальних установ.

Відповідно до документу, який оприлюднено на сайті уряду РФ, заборона запроваджується з метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства.

Обмеження закупкок поширюється на вина, ігристі вина, лікерні і фруктові (плодові) вина.

"Це обмеження стосується лише державних закупівель і не поширюється на імпортні вина, які обертаються на ринку і реалізуються комерційними організаціями торгівлі, громадського харчування і т.і.", - йдеться у документі.