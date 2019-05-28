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Російських чиновників залишили без іноземного вина

Вівторок, 28 травня 2019, 13:28

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про заборону купувати вина іноземного виробництва для потреб державних і муніципальних установ.

Відповідно до документу, який оприлюднено на сайті уряду РФ, заборона запроваджується з метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства.

Обмеження закупкок поширюється на вина, ігристі вина, лікерні і фруктові (плодові) вина.

"Це обмеження стосується лише  державних закупівель і не поширюється на імпортні вина, які обертаються на ринку і реалізуються комерційними організаціями торгівлі, громадського харчування і т.і.", - йдеться у документі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяМедведєвімпорт
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