Российских чиновников оставили без иностранного вина

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Вторник, 28 мая 2019, 13:28

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, запрет вводится в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия. 

Ограничение закупкок распространяется на вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина. 

"Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания и т.д.", - отмечается в документе. 

 

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Темы: Росcия Медведев импорт


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