Российских чиновников оставили без иностранного вина
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Вторник, 28 мая 2019, 13:28
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, запрет вводится в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.
Ограничение закупкок распространяется на вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина.
"Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания и т.д.", - отмечается в документе.
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