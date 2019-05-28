Президент Австрії відправив уряд Курца у відставку

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Вівторок, 28 травня 2019, 13:44

Президент Австрії Александр Ван ер Беллен відправив у відставку уряд Себастіана Курца.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Президент доручив міністрам виконувати свої обов’язки і надалі до формування нового уряду, а обов’язки віце-канцлера поклав на міністра фінансів Хартвіга Льогера.

При цьому Ван дер Беллен висловив сподівання, що перехідний період триватиме недовго і новий уряд вдасться сформувати до кінця цього тижня чи на наступному.

Нагадаємо,

  • Відставка уряду Себастіана Курца була обумовлена конституцією, оскільки Національна рада висловила йому недовіру.
  • Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту Австрійська народна партія Курца здобула перемогу - за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та підірвало імідж Партії свободи.
  • На відео Штрахе нібито зустрічався з племінницею російського олігарха, наближеною до президента РФ Володимира Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

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Теми: Австрія скандал


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