Президент Австрії відправив уряд Курца у відставку
Вівторок, 28 травня 2019, 13:44
Президент Австрії Александр Ван ер Беллен відправив у відставку уряд Себастіана Курца.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.
Президент доручив міністрам виконувати свої обов’язки і надалі до формування нового уряду, а обов’язки віце-канцлера поклав на міністра фінансів Хартвіга Льогера.
При цьому Ван дер Беллен висловив сподівання, що перехідний період триватиме недовго і новий уряд вдасться сформувати до кінця цього тижня чи на наступному.
Нагадаємо,
- Відставка уряду Себастіана Курца була обумовлена конституцією, оскільки Національна рада висловила йому недовіру.
- Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту Австрійська народна партія Курца здобула перемогу - за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та підірвало імідж Партії свободи.
- На відео Штрахе нібито зустрічався з племінницею російського олігарха, наближеною до президента РФ Володимира Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.