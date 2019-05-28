Президент Австрії відправив уряд Курца у відставку

Президент Австрії Александр Ван ер Беллен відправив у відставку уряд Себастіана Курца.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Президент доручив міністрам виконувати свої обов’язки і надалі до формування нового уряду, а обов’язки віце-канцлера поклав на міністра фінансів Хартвіга Льогера.

При цьому Ван дер Беллен висловив сподівання, що перехідний період триватиме недовго і новий уряд вдасться сформувати до кінця цього тижня чи на наступному.

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