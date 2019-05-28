Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии Александр ван дер Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца.

Об этом сообщает "Европейская правда\" со ссылкой на агентство APA.

Президент поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвиг​а ​Льогера.

При этом Ван дер Беллен выразил надежду, что переходный период продлится недолго и новое правительство удастся сформировать до конца этой недели или на следующей.

Президент Австрии сейчас проводит переговоры с парламентскими фракциями, чтобы новое правительство, которое будет действовать до выборов, заручилось поддержкой Национального совета.

Напомним,