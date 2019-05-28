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Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Вторник, 28 мая 2019, 13:44

Президент Австрии Александр ван дер Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца.

Об этом сообщает "Европейская правда\" со ссылкой на агентство APA.

Президент поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера возложил на министра финансов Хартвиг​а ​Льогера.

При этом Ван дер Беллен выразил надежду, что переходный период продлится недолго и новое правительство удастся сформировать до конца этой недели или на следующей.

Президент Австрии сейчас проводит переговоры с парламентскими фракциями, чтобы новое правительство, которое будет действовать до выборов, заручилось поддержкой Национального совета.

Напомним, 

  • Отставка предыдущего правительства была обусловлена ​​конституцией, поскольку Национальный совет выразил ему недоверие.
  • Голосование состоялось после того, как на выборах в Европарламент Австрийская народная партия Себастьяна Курца одержала победe - через неделю после обнародования скандального видео, которое вынудило вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку и подорвало имидж Партии свободы.
  • На видео Штрахе якобы встречался с племянницей российского олигарха, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину, и договаривался о поддержке перед выборами. 

Темы: Австрияскандал
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