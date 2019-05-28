Частину України накриють проливні дощі, місцями з градом і шквалами

У середу і четвер на заході та півночі України очікуються грозові дощі, місцями з градом і шквалами вітру.

Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Найближчої доби, 29 травня, в західну частину України атмосферний фронт принесе дощі, місцями значні, які супроводжуватимуться грозами, подекуди з градом і шквалистим вітром; на решті території в зоні підвищеного тиску буде сухо і тепло, а на південному сході країни навіть жарко.

У західних і Житомирській областях - грозові дощі, місцями значні дощі, місцями град і шквали 15-20 м/с, температура вночі 12-15°, удень 17-22°. На решті території - без опадів; вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, удень 24-29°, у південних і східних областях місцями 30-32°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 29 травня найвища температура вдень була зафіксована на відмітці 31,6 градуси тепла в 1924 році, найнижча вночі - на відмітці 1,9 градуси вище за нуль у 1918 році.

У четвер, 30 травня, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; на решті території країни - без опадів. Вітер південно-східний (у західних областях - північно-західний), 7-12 м/с.

Температура в західних областях вночі 10-15°, удень 16-21°; на решті території вночі 14-19°, вдень, на решті території 28-33°, у північних, Вінницькій, Черкаській областях 24-29°.

У Києві - вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 25-27°.

28 травня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях була 18-24°, поблизу Приморського 16°; у Дніпрі біля Києва 20°.