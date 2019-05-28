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Часть Украины накроют проливные дожди, местами с градом и шквалами

Вторник, 28 мая 2019, 14:18

В среду и четверг на западе и севере Украины ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалами ветра.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В ближайшие сутки, 29 мая, в западную часть Украины атмосферный фронт принесет дожди, местами значительные, которые будут сопровождаться грозами, местами с градом и шквалистым ветром; на остальной территории в зоне повышенного давления будет сухо и тепло, а на юго-востоке страны даже жарко.

В западных и Житомирской областях - грозовые дожди, местами значительные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 12-15°, днем 17-22°. На остальной территории - без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в южных и восточных областях местами 30-32°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,6 градуса тепла в 1924 году, самая низкая ночью – на отметке 1,9 градуса выше ноля в 1918 году.

В четверг, 30 мая, в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории страны - без осадков. Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 14-19°, днем, на остальной территории 28-33°, в северных, Винницкой, Черкасской областях 24-29°.

В Киеве – ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

28 мая на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 18-24°, возле Приморского 16°; в Днепре возле Киева 20°.

 

Темы: погода
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