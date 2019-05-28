Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению

Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что 28 мая мужчина был признан виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Сообщается, что судья объявлял приговор почти два часа. Голуб может обжаловать его в течение 30 дней.

Также в издании добавили, что обвиняемый заявил о нарушении его гражданских прав.

"Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы. Это цирк", - сказал Голуб.

Отмечается, что на вопрос, куда он дел тело Познякова, Голуб ответил: "Какое тело? Вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

При этом в издании указывается, что осужденный нецензурно выражался в сторону отца погибшего.

Сообщается, что Голуб был на 1,5 года отстранен от судебных заседаний из-за хамского поведения, нецензурной лексики и угроз.

В свою очередь отец убитого Александр Позняков, комментируя приговор, сказал, что суд решил то, что убийца заслужил, но божий суд приговорит его хуже.

Вместе с тем он выразил убеждение, что за убийством стоит еще кто-то и следствие должно разобраться, кто именно.

Напомним: