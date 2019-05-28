Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению
Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Отмечается, что 28 мая мужчина был признан виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.
Сообщается, что судья объявлял приговор почти два часа. Голуб может обжаловать его в течение 30 дней.
Также в издании добавили, что обвиняемый заявил о нарушении его гражданских прав.
"Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы. Это цирк", - сказал Голуб.
Отмечается, что на вопрос, куда он дел тело Познякова, Голуб ответил: "Какое тело? Вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".
При этом в издании указывается, что осужденный нецензурно выражался в сторону отца погибшего.
Сообщается, что Голуб был на 1,5 года отстранен от судебных заседаний из-за хамского поведения, нецензурной лексики и угроз.
В свою очередь отец убитого Александр Позняков, комментируя приговор, сказал, что суд решил то, что убийца заслужил, но божий суд приговорит его хуже.
Вместе с тем он выразил убеждение, что за убийством стоит еще кто-то и следствие должно разобраться, кто именно.
Напомним:
- 4 августа 2016 года полиция в Хмельницкой области задержала бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве водителя с онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.
- Также по подозрению в этом убийстве объявлен в розыск гражданин России Луан Кингисепп.
- Но в марте 2019 года он погиб при взрыве в киевской квартире, после трех лет международного розыска.
- Как известно, Позняков исчез 4 апреля 2016 года по дороге из Львова в Киев. Известно, что в автомобиле с ним были два попутчика. СМИ сообщали, что он нашел этих людей на сервисе BlaBlaCar.