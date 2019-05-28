Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению

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Вторник, 28 мая 2019, 14:31
фото Zaxid.net

Киево-Святошинский суд Киевской области приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что 28 мая мужчина был признан виновным в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении транспортным средством и убийстве.

Сообщается, что судья объявлял приговор почти два часа. Голуб может обжаловать его в течение 30 дней.

Также в издании добавили, что обвиняемый заявил о нарушении его гражданских прав.

"Суд не выслушал моих показаний, они не выслушали моего последнего слова, нарушили все мои гражданские права и присудили мне пожизненное лишение свободы. Это цирк", - сказал Голуб.

Отмечается, что на вопрос, куда он дел тело Познякова, Голуб ответил: "Какое тело? Вы что, с ума сошли? Тарас где-то загорает, а мне здесь пожизненное лишение свободы".

При этом в издании указывается, что осужденный нецензурно выражался в сторону отца погибшего.

Сообщается, что Голуб был на 1,5 года отстранен от судебных заседаний из-за хамского поведения, нецензурной лексики и угроз.

В свою очередь отец убитого Александр Позняков, комментируя приговор, сказал, что суд решил то, что убийца заслужил, но божий суд приговорит его хуже.

Вместе с тем он выразил убеждение, что за убийством стоит еще кто-то и следствие должно разобраться, кто именно.

Напомним:

  • 4 августа 2016 года полиция в Хмельницкой области задержала бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба по подозрению в убийстве водителя с онлайн-сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова.
  • Также по подозрению в этом убийстве объявлен в розыск гражданин России Луан Кингисепп.
  • Но в марте 2019 года он погиб при взрыве в киевской квартире, после трех лет международного розыска.
  • Как известно, Позняков исчез 4 апреля 2016 года по дороге из Львова в Киев. Известно, что в автомобиле с ним были два попутчика. СМИ сообщали, что он нашел этих людей на сервисе BlaBlaCar.

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Темы: суд убийство Киевская область Львов


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