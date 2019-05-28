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Вбивця втік із суду, поки судді були в нарадчій кімнаті

Вівторок, 28 травня 2019, 15:25

У Чернігівській області засуджений за вбивство чоловік втік із судової зали, поки судді у нарадчій кімнаті розглядали його апеляцію.

Про це 28 травня повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

Відзначається, що чоловік втік із засідання, де розглядалася апеляція на його попередній вирок.

"Оцінюючи надані суду докази та передчуваючи незмінність позиції суду, під час перебування колегії суддів у нарадчій кімнаті, засуджений втік із зали судового засідання", - йдеться в повідомленні.

"Майже 2 місяці чоловік переховувався від компетентних органів, проте зусиллями правоохоронців 25.05.2019 був затриманий", - додали у прокуратурі.

Наразі затриманий перебуває у Чернігівському СІЗО, де очікує на виконання вироку та етапування.

Відзначається, що апеляційний суд залишив вирок суду попередньої інстанції в силі.

Чоловіка засудили за умисне вбивство (ч.1  ст.115 КК України) та призначили йому покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Зокрема, встановлено, що у жовтні 2015 року він під час конфлікту "здійснив постріл в область голови потерпілого з гладкоствольної мисливської зброї". Внаслідок поранення чоловік помер на місці події.

У подальшому засуджений скинув тіло загиблого з мосту в русло річки Удай.

Колегія суддів Деснянського районного суду Чернігова засудила його до 12 років позбавлення волі. Після цього чоловік подав апеляційну скаргу.

Українська правда
Теми: Чернігівська областьсудвбивство
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