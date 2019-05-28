Убийца скрылся из суда, пока судьи были в совещательной комнате
В Черниговской области осужденный за убийство мужчина сбежал из зала, пока судьи в совещательной комнате рассматривали его апелляцию.
Об этом 28 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.
Отмечается, что мужчина сбежал с заседания, где рассматривалась апелляция на его предыдущий приговор.
"Оценивая предоставленные доказательства и предчувствуя неизменность позиции суда, во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, осужденный скрылся из зала судебного заседания", - говорится в сообщении.
"Почти 2 месяца мужчина скрывался от компетентных органов, однако усилиями правоохранителей 25.05.2019 был задержан", - добавили в прокуратуре.
Сейчас задержанный находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования.
Отмечается, что апелляционный суд оставил приговор суда предыдущей инстанции в силе.
Мужчину осудили за умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины) и назначили ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.
В частности, установлено, что в октябре 2015 года он во время конфликта "выстрелил в область головы потерпевшего из гладкоствольного охотничьего оружия". Раненный мужчина скончался на месте происшествия.
В дальнейшем осужденный сбросил тело погибшего с моста в русло реки Удай.
Коллегия судей Деснянского районного суда Чернигова приговорила его к 12 годам лишения свободы. После этого мужчина подал апелляционную жалобу.
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