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Зеленський привітав наступника Грибаускайте

Вівторок, 28 травня 2019, 15:31

Президент Володимир Зеленський привітав новообраного главу Литовської Республіки Гітанаса Наусєду з переконливою перемогою на виборах.

Про телефонну розмову повідомляє 28 травня офіційний сайт глави держави.

Зазначається, що президент подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.

Зеленський відзначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.

Зазначається також, що Зеленський та Наусєда домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти.

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Українська правда
Теми: ЛитваЗеленський
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