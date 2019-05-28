Зеленський привітав наступника Грибаускайте

5242 перегляди
Вівторок, 28 травня 2019, 15:31

Президент Володимир Зеленський привітав новообраного главу Литовської Республіки Гітанаса Наусєду з переконливою перемогою на виборах.

Про телефонну розмову повідомляє 28 травня офіційний сайт глави держави.

Зазначається, що президент подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.

Зеленський відзначив важливу роль Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.

Зазначається також, що Зеленський та Наусєда домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти.

Читайте також: "Важке кохання з Україною": як змінить політику Литви щодо Росії наступник Далі Грибаускайте

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Литва Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вибори у Литві: Новим президентом став незалежний кандидат 26 травня 2019, 23:03
На інавгурацію Зеленського прилетить президент Литви 17 травня 2019, 15:11
Вибори президента в Литві: ніхто з кандидатів не набирає більше 50% голосів 13 травня 2019, 04:28
Усі новини
Головні новини
ДРГ окупанта атакувала сили ООС біля Попасної, один військовий зник безвісти
Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна співпрацюватиме з Фондом
Саакашвілі повідомив, звідки і коли він повернеться в Україну
Зеленський повернув громадянство Саакашвілі
Усі новини
Досвід

Гурт ADAM. Як вмовити дружину танцювати на сцені

безпека

Отруєння побутовою хімією в дитини: що робити та як запобігти

Культура

Весільні прикмети і забобони