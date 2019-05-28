Зеленский поздравил преемника Грибаускайте
Президент Владимир Зеленский поздравил новоизбранного главу Литовской Республики Гитанаса Науседу с убедительной победой на выборах.
О телефонном разговоре сообщает 28 мая официальный сайт главы государства.
Отмечается, что президент поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.
Зеленский отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Кроме этого, было подтверждено обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.
Отмечается также, что Зеленский и Науседа договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.
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