Зеленский поздравил преемника Грибаускайте

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Вторник, 28 мая 2019, 15:31

Президент Владимир Зеленский поздравил новоизбранного главу Литовской Республики Гитанаса Науседу с убедительной победой на выборах.

О телефонном разговоре сообщает 28 мая официальный сайт главы государства.

Отмечается, что президент поблагодарил литовскую сторону за неизменную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и помощь в укреплении обороноспособности нашей страны.

Зеленский отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме этого, было подтверждено обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

Отмечается также, что Зеленский и Науседа договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

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Украинская правда

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Темы: Литва Зеленский


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