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Трасу Київ-Одеса на Черкащині хочуть перекрити: аграрії проти місцевої чиновниці

Вівторок, 28 травня 2019, 15:47

Аграрії Черкаської області заявили про намір на добу перекрити дорогу державного значення М-05 Київ-Одеса біля поста дорожньої поліції в Уманському районі. 

У Всеукраїнському аграрній раді (ВАР) заявили, що початок акції анонсовано на 11:00 29 травня, коли сільгоспвиробники "протестуватимуть проти свавілля місцевої керівниці ГУ Держгеокадастру в Черкаській області Ольги Залоги", пише Інтерфакс-Україна.

"Її звинувачують у порушенні законодавства в частині невиконання рішення судів, а також у покритті корупційних схем, унаслідок яких землю в Черкаській області отримують "потрібні" люди. Ветеранам АТО не вдається отримати обіцяну державою земельну ділянку, а місцевим аграріям - дозвільні документи на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної у власність, постійне користування або оренду", - йдеться у заяві ВАР. 

Вимоги учасників акції - виконання рішень суду та звільнення Залоги з посади. 

В Аграрній раді заявляють, що аграрії "влаштовували не одну акцію протесту з вимогою звільнити Залогу, однак керівництво Держгеокадастру чи Кабмін досі ніяк на ці вимоги не відреагували".

Українська правда
Теми: дорогиЧеркаська областькорупція
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