Трассу Киев-Одесса на Черкасчине хотят перекрыть: аграрии против местной чиновницы

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Вторник, 28 мая 2019, 15:47

Аграрии Черкасской области заявили о намерении на сутки перекрыть дорогу государственного значения М-05 Киев-Одесса возле поста дорожной полиции в Уманском районе.

Во Всеукраинском аграрном союзе (ВАС) заявили, что начало акции анонсировано на 11:00 29 мая, когда сельхозпроизводители "будут протестовать против произвола местных руководительницы ГУ Госгеокадастра в Черкасской области Ольги Залоги", пишет Интерфакс-Украина.

"Ее обвиняют в нарушении законодательства в части невыполнения решения судов, а также в покрытии коррупционных схем, в результате которых землю в Черкасской области получают "нужные" люди. Ветеранам АТО не удается получить обещанный государством земельный участок, а местным аграриям - разрешительные документы на разработку проекта землеустройства по отводу земельного в собственность, постоянное пользование или аренду", - говорится в заявлении ВАС.

Требования участников акции - выполнение решений суда и увольнение Залоги с должности.

В аграрном союзе заявляют, что аграрии "устраивали не одну акцию протеста с требованием уволить Залогу, однако руководство Госгеокадастра и Кабмин до сих пор никак на эти требования не отреагировали".

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Темы: дороги Черкасская область коррупция


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