Президент призначив заступника глави АП і взяв собі помічника
Вівторок, 28 травня 2019, 16:26
Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука.
Відповідний указ від 28 травня оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником глави Адміністрації президента України", – йдеться в документі.
Іншим указом Зеленський призначив своїм позаштатним радником виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олега Устенка, який консультував його в макроекономічній політиці.
Українська правда