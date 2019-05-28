Президент призначив заступника глави АП і взяв собі помічника
Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука.
Відповідний указ від 28 травня оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником глави Адміністрації президента України", – йдеться в документі.
Іншим указом Зеленський призначив своїм позаштатним радником виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олега Устенка, який консультував його в макроекономічній політиці.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua