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Президент призначив заступника глави АП і взяв собі помічника

Вівторок, 28 травня 2019, 16:26

Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави Адміністрації президента юриста Олексія Гончарука.

Відповідний указ від 28 травня оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником глави Адміністрації президента України", – йдеться в документі.

 

Іншим указом Зеленський призначив своїм позаштатним радником виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олега Устенка, який консультував його в макроекономічній політиці.

 

Українська правда

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