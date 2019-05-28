Президент назначил заместителя главы АП и взял себе помощника

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента юриста Алексея Гончарука.

Соответствующий указ от 28 мая обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

Другим указом Зеленский назначил внештатным советником исполнительного директора Международного фонда Блейзера в Украине Олега Устенко, который консультировал его в макроэкономической политике.