Президент назначил заместителя главы АП и взял себе помощника

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Вторник, 28 мая 2019, 16:26

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента юриста Алексея Гончарука.

Соответствующий указ от 28 мая обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

 

Другим указом Зеленский назначил внештатным советником исполнительного директора Международного фонда Блейзера в Украине Олега Устенко, который консультировал его в макроэкономической политике. 

 

Украинская правда

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