Президент назначил заместителя главы АП и взял себе помощника
Вторник, 28 мая 2019, 16:26
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента юриста Алексея Гончарука.
Соответствующий указ от 28 мая обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.
Другим указом Зеленский назначил внештатным советником исполнительного директора Международного фонда Блейзера в Украине Олега Устенко, который консультировал его в макроэкономической политике.
Украинская правда