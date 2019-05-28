До чиновників одеської мерії прийшли з обшуками, є затриманий
В Одесі в офісі муніципального департаменту комунальної власності проходять слідчі дії.
Як повідомляє "Думская", у будівлі перебувають співробітники департаменту захисту економіки Нацполіціі і Генеральної прокуратури, до приміщення нікого не впускають і не випускають з нього.
За повідомленням джерела у департаменті захисту економіки Нацполіціі, деякі посадові особи попалися на хабарі.
"Про підозру повідомили співробітнику департаменту і керівнику відділу у комунальному закладі "Муніципальна служба комунальної власності". Директора одеського зоопарку Ігоря Бєлякова затримано. Усім трьом інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів за дозвіл на установку у звіринці торгової точки", - пише ЗМІ.
Також повідомляється, що до офісу департаменту викликали адвоката, а одну жінку з будівлі забрала "швидка" через проблеми із серцем, зазначає "Думская".
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